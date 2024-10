Личният лекар на Матю Пери призна, че е съпричастен към смъртта му

Личният лекар на звездата от "Приятели" Матю Пери се призна за виновен за съпричастност към смъртта на актьора.

54-годишният Марк Чавес призна пред съда в Калифорния, че е снабдявал Пери с кетамин. Лекарят е заплашен от до 10 години затвор и е получил забрана да упражнява професията си.

Чавес и известна като "кетаминовата кралица" дилърка са сочени като главните виновници за смъртта на Матю Пери.

One of the two doctors charged in connection with Matthew Perry's overdose death has pleaded guilty to distributing ketamine to the "Friends" star. Mark Chavez confirmed to the judge that he distributed ketamine for money. @KaynaWhitworth has more. https://t.co/5XIA4croPA pic.twitter.com/lUmXVIgmwO