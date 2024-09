Почина емблематично лице от „Ченгето от Бевърли Хилс“

На 76-годишна възраст почина актьорът Джон Аштън след дългогодишна битка с рака, съобщи онлайн изданието TMZ.

Аштън е издъхнал миналия четвъртък във Форт Колинс в щата Колорадо.

30 години по-късно: „Ченгето от Бевърли Хилс“ се завръща

Въпреки че в последните години имаше ограничен брой изяви на малкия и големия екран, Аштън е участвал в множество филми, от които без съмнение най-запомнящ се остава образът му на детектив Джон Тагарт в „Ченгето от Бевърли Хилс“ с Еди Мърфи и Джъдж Райнхолд от далечната 1984 г.

Само преди няколко месеца беше премиерата на новия филм на Нетфликс „Полицаят от Бевърли Хилс: Аксел Ф“. Това е и последният филм с участието на Джон Аштън.

