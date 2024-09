Шарл Мишел призова за мир в Близкия изток

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел Шарл Мишел – белгийски политик и премиер на страната. Шарл Мишел е роден на 21 декември 1975 г. в призова израелското правителство да прекрати насилието в Близкия изток, предаде БТА, цитирайки ДПА.

„Това не може да продължава така. Искаме демократична и силна Държава Израел, която да живее в мир и сигурност рамо до рамо с палестинския народ, [...] (който) трябва да има своя собствена стабилна и жизнеспособна държава“, заяви той пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Въвличането на Ливан в спиралата на насилие е безотговорно, абсолютно безотговорно“, добави Мишел.

Обръщайки се към израелското правителство, председателят на Европейския съвет призова за мир.

„Опитът да се постигне сигурност без мир е невъзможен. Без мир не може да има трайна сигурност. Светът, който е движен от отмъщение, е свят, който е по-малко сигурен“, обобщи Мишел.

Израел започна въздушна и сухопътна офанзива срещу свързаното с Иран движение "Хамас" в Газа, за да отмъсти за кървавата атака в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., по време на които бяха убити около 1200 души и 250 бяха взети за заложници.

Според здравните власти на "Хамас", които не правят разлика между убитите цивилни и бойци, броят на загиналите в Газа е над 41 500 души след близо година на боеве, посочва ДПА.

