Арестуваха сина на мъжа, опитал да убие Тръмп, имал записи със сексуално насилие над деца

Синът на Райън Уесли Раут, заподозрян в опита за убийство на бившия американски президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския в щата Флорида, бе арестуван по федерални обвинения за притежаване на материали, изобразяващи сексуално насилие над деца, съобщава БТА, като се позовава на документи на Федералното бюро за разследване.

Оран Раут е бил арестуван тази седмица, след като властите са претърсили дома му в град Грийнсбъро в щата Северна Каролина "във връзка с разследване, което не е свързано със сексуална експлоатация на деца", посочва служител на ФБР в съдебни документи.

Според документите разследващите са иззели множество електронни устройства и са открили стотици файлове, изобразяващи сексуално насилие над деца.

Повдигнаха обвинения на заподозрения за предполагаемия нов опит за покушение срещу Тръмп

Срещу него са повдигнати две обвинения за притежаване и получаване на материали за сексуално насилие над деца, отбелязва Асошиейтед прес.

