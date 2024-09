Тръмп си купи бургери с Биткойн, в крипто държи най-малко 1 млн. долара

Кандидатът за президент на Републиканската партия в САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския се появи в ресторант в Ню Йорк, където си поръчка бургер с биткойни. Така той стана първият бивш президент на САЩ, използвал криптовалутата в реална транзакция, пише Coin Telegraph, цитиран от dir.bg.

Според публикация на заведението Pubkey в Х, Тръмп е използвал биткойни, за да си купи хамбургер. Това се случва дни след кат републиканският кандидат обяви пускането на токен чрез криптоплатформата World Liberty Financial, управлявана от членове на семейството му.

In the room where it happens. pic.twitter.com/vlNOWtB1fU