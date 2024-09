Тръмп се появи на публично място за пръв път след предполагаемия опит за убийство

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския направи първата си публична изява след второто очевидно покушение срещу него в неделя, като препълнената зала скандираше "Бог да благослови Тръмп!" и "Борба, борба, борба", а агенти на Сикрет сървис обградиха сцената, за да защитят кандидата за президент на Републиканската партия, предаде Асошиейтед прес.

"Това беше страхотно преживяване", каза Тръмп в кметството на Флинт, щата Мичиган, визирайки провеждането на събития с хиляди поддръжници. Но той също така заяви, че кандидатстването за президент е "опасна работа", подобно на автомобилните състезания или на язденето на бикове (родеото).

"Сикрет сървис": Заподозреният в опита за покушение срещу Тръмп не е произвел изстрел

"Само по значими президенти се стреля", подчерта той.

Двамата кандидати за кратко оставиха настрана различията си и проведоха телефонен разговор, който Тръмп определи като "много, много приятен", въпреки че тълпата го освирка, когато той спомена Камала Харис, използвайки първото ѝ име.

"Беше много, много приятно и оценяваме това", каза Тръмп на своите поддръжници.

Breaking: Trump says PM Modi is “coming to meet me next week”.



The former US President calls PM Modi a “fantastic man”.



Speaking at an event in Flint, Michigan, Trump also accuses India of being an “abuser” on trade issues.



pic.twitter.com/uT8moHqT6l