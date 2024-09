Почина по-големият брат на Майкъл Джексън Тито

© gettyimages

Американският певец и музикант, член на групата „Джексън Файв“ и по-голям брат на Майкъл Джексън Майкъл Джоузеф Джаксън (Michael Jackson) е роден в Гери, Индиана, САЩ. Той е седмото от деветте деца на Тито Джексън, почина в САЩ на 70-годишна възраст, съобщиха световните агенции.

„С натежало сърце съобщаваме, че нашият любим баща, членът на Залата на славата на рокендрола Тито Джексън вече не е сред нас. Шокирани сме, натъжени и с разбито сърце. Баща ни беше невероятен човек, който се грижеше за благополучието на всички“, написаха синовете на изпълнителя на страницата му в Инстаграм.

Официална причина за смъртта не се съобщава.

Порталът „Ентъртейнмънт Тунайт“ с позоваване на бившия мениджър и дългогодишен приятел на семейство Джексън Стив Манинг посочва, че изпълнителят е получил инфаркт по пътя от Ню Мексико към Оклахома.

Тито Джексън е роден на 15 октомври 1953 г. в Гери, щата Индиана. Той е третото от деветте деца на известната фамилия Джексън. Става известен с изпълненията си като член на групата „Джексън Файв“, прочула се с композиции като ABC, I Want You Back и I'll Be There.

