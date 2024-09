Доналд Тръмп: Мразя Тейлър Суифт!

© Getty Images

Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския отправи критика към Тейлър Суифт, като изрази своята "омраза" към нея.

Това се случи само няколко дни след като известната поп звезда обяви своята подкрепа за опонентката му от Демократическата партия, Камала Харис, съобщава Reuters, цитирани от dariknews.

В пост с главни букви в социалната мрежа Truth Social, Тръмп написа: "МРАЗЯ ТЕЙЛЪР СУИФТ!

Малко след дебата между Тръмп и Харис, певицата обяви на своите 284 милиона последователи в Инстаграм, че възнамерява да гласува за Карил Харис. Тя посочи, че тя се "бори за правата и каузите, които според нея заслужават защитник".

Първоначално Тръмп игнорира подкрепата на звездата, като заяви единствено, че "не е фен на Тейлър Суифт". В същото време ицепрезидентът на Харис, Тим Уолц, коментира в X (бивш Twitter): "Swifties, с ваша помощ ще победим най-ниския човек, който някога е живял."

Иронично, една от песните на Суифт носи заглавието "The Smallest Man Who Ever Lived" ("Най-ниският човек, който някога е живял").

Словесният сблъсък между Тръмп и Суифт предизвика вълна от реакции в X. Много потребители декларираха своята подкрепа за Суифт с постове като "ОБИЧАМ ТЕЙЛЪР СУИФТ", докато други се застъпиха за Тръмп и критикуваха администрацията на Джо Байдън.

Тръмп и Суифт си разменят остри думи от години. През 2018 г., след като Суифт подкрепи демократични кандидати на изборите, Тръмп коментира, че "харесва музиката на Тейлър с около 25% по-малко".

