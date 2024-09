Втора стрелба срещу Тръмп: Ето кой е нападателят

Вторият за по-малко от три месеца случай, при който експрезидентът на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския изглежда става обект на опит за убийство - този път докато той играеше голф във Флорида - разтърси кандидатпрезидентската кампания в САЩ, която и без това е белязана от безпрецедентно насилие, и повдигна въпроси как е възможно повторение на подобни събития, предаде Асошиейтед прес.

Американската Сикрет сървис се занимаваше с това как да осигури безопасността на Тръмп по време на кампанията му в цялата страна, при която той провежда митинги, които често привличат хиляди хора. Сравнително по-малко внимание беше отделено на охраната му, когато експрезидентът не е на събитие и често се намира в собствените си клубове и имоти.

Фактът, че в периметъра на игрището има места, където играещите голф, включително Тръмп, са видими за тези, които стоят зад оградата, отдавна е известен на правоприлагащите органи. Докато Тръмп беше президент, фотографи от американски медии често успяваха да заснемат негови снимки на зелените площи, като намираха пролуки в храстите.

Въпреки че плановете на Тръмп да играе голф вчера не бяха част от никакъв публичен график, в дните, когато не води кампания, той често може да бъде видян да практикува този спорт на някое от своите игрища. Любимото му е това в Международния голфклуб "Тръмп" в Уест Палм Бийч, което се намира на около 10 минути път с кола от имението му "Мар а Лаго". Това е един от трите подобни клуба, които той притежава във Флорида, като разполага с 27 дупки за шампионски голф, както и с пространства за събития.

Експрезидентът често обядва и провежда срещи там между голф рундовете.

Президентът на САЩ Джо Байдън и вицепрезидентката Камала Харис бяха информирани за случилото се и всеки от тях направи изявление, в което осъди политическото насилие. Харис добави, че е "дълбоко разтревожена" от събитията през деня. "Всички ние трябва да дадем своя принос, за да гарантираме, че този инцидент няма да доведе до повече насилие", подчерта тя.

Байдън заяви, че е наредил на екипа си да гарантира, че Сикрет сървис "разполага с всички необходими ресурси, възможности и защитни мерки, за да гарантира постоянната безопасност на бившия президент".

Тръмп току-що се беше завърнал от обиколка на Западното крайбрежие на САЩ, която включваше спирки в Лас Вегас и Юта. Той беше обявил в социалните мрежи, че в понеделник ще направи от Мар а Лаго изказване за криптовалутата, тъй като стартира нова криптоплатформа.

Бившият президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския е в безопасност след това, което според ФБР "изглежда като опит за убийство", докато играе голф. Преди два месеца беше извършен друг опит за убийство по време на митинг в Пенсилвания.

Местните власти съобщиха, че вчера агентите на Сикрет сървис на САЩ, охраняващи Тръмп, са стреляли по мъж, насочил АК-47 с оптически мерник, докато експрезидентът е играел на едно от голф игрищата си във Флорида в Уест Палм Бийч.

Ето пет неща, които трябва да знаете за случилото се вчера с кандидата за президент на Републиканската партия.

Служители на органите на реда съобщиха, че мъжът, който е насочил пушката и е бил арестуван, е Райън Уесли Раут, 58-годишен, от Хаваите. Той обаче е живял в Северна Каролина през по-голямата част от живота си, преди да се премести през 2018 г. в Хавай, където заедно със сина си управлявал компания за изграждане на навеси, според архивирана версия на уебстраницата ѝ.

Раут често пише в социалните медии за войната в Украйна и има уебсайт, на който се опитва да събира пари и да набира доброволци, които да отидат в Киев и да се включат в борбата срещу руското нашествие. През юни 2020 г. той е публикувал пост в Екс, в който призовава тогавашния президент Тръмп да нареди на Министерството на правосъдието да преследва незаконни действия от страна на полицията, и допълва, че ако републиканецът направел това, щял да бъде преизбран.

Същата година той качва и публикация в подкрепа на президентската кампания на Демократическата партия на тогавашната представителка на САЩ Тулси Габард от Хаваите, която след това напусна партията и подкрепи Тръмп.

Изстрели проехтяха в близост до Тръмп, той е в безопасност

През последните години обаче постовете му подсказват, че се е разочаровал от Тръмп и изразява подкрепа за президента Джо Байдън и вицепрезидентката Камала Харис, пише БТА.

През юли, след опита за покушение срещу Тръмп в Пенсилвания, Раут призовал Байдън и Харис да посетят ранените при стрелбата в болницата и да присъстват на погребението на бивш пожарникар, убит на митинга.

Данните от избирателните списъци показват, че той се е регистрирал като безпартиен избирател в Северна Каролина през 2012 г., като за последно е гласувал лично на първичните избори на Демократическата партия в щата през март 2024 г.

Федералните данни за финансирането на кампаниите показват, че от 2019 г. насам Раут е направил 19 малки политически дарения на обща стойност 140 долара, използвайки хавайския си адрес. Те са били насочени към комитет "Актблу", който подкрепя кандидати на Демократическата партия.

Данните показват, че докато е живял в Грийнсбъро, Северна Каролина, Раут е имал множество сблъсъци с органите на реда. През 2002 г. той е осъден за притежание на оръжие за масово унищожение, според онлайн регистрите на Департамента за изпълнение на наказанията на Северна Каролина, който не предоставя подробности за делото.

Attentäter und Autor



Ukraine's Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity (English Edition)

Englische Ausgabe | von Ryan Routh und Kathleen Shaffer | 28. Februar 2023



Ryan Wesley… https://t.co/BiuuTqg6hK pic.twitter.com/NrraKwHMj8