Рок легендата Джон Бон Джоуви спаси жена, опитала да скочи от мост

Рок звездата Джон Бон Джоуви убеди непозната жена да не скочи от мост в Нашвил.

Певецът ѝ помогна да прескочи обратно от вътрешната страна на парапета на пешеходния мост, съобщи Daily Mail, цитирано от Нова телевизия.

Самоубийствата на известни личности водят до увеличаване на броя на хората, които посягат на живота си

Според полицията в Нашвил инцидентът е станал във вторник вечерта, докато 62-годишният мъж е снимал музикален видеоклип на пешеходната алея. В клипа, който беше споделен от местната полиция, се вижда как Бон Джоуви се приближава до жената, заедно с човек на екипа му.

Началникът на полицията Джон Дрейк аплодира действията на звездата и каза: „Нужно е всички да си помагаме един на друг“.

Публикация в социалните медии на полицията гласи: „Поздравления за Джон Бон Джоуви и неговия екип за това, че помогнаха на жена в Нашвил на пешеходния мост във вторник вечерта. Бон Джоуви ѝ помогна и я убеди да слезе от перваза на моста над река Къмбърланд.“

A real life angel and the

love of my life@jonbonjovi #JonBonJovi pic.twitter.com/63TZQa0nY2