Кандидатът за президент на САЩ от Републиканската партия и бивш американски президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския и кандидатката за президент на САЩ от Демократическата партия и вицепрезидент на САЩ Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти. се ръкуваха при началото на президентския дебат помежду си в град Филаделфия, предаде Ройтерс.

Дебатът се провежда осем седмици преди президентските избори в САЩ на 5 ноември и броени дни преди да започне предварителното гласуване в някои щати.

Гласовете на латиноамериканските избиратели решават изборите в САЩ

Дебатът, който е единственият планиран между Тръмп и Харис засега и който се излъчва директно по телевизията, е едновременно възможност и риск и за двамата президентски кандидати, предаде БТА.

Словесният сблъсък между двамата кандидати започна с обсъждане на икономически въпроси. Харис атакува намерението на Тръмп да въведе високи мита за чуждестранни стоки - мярка, която според нея ще се отрази неблагоприятно на покупателната способност на средната класа.

"Няма да има по-високи цени", каза Тръмп в отговор на изказване на Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти., че митата ще доведат до покачване на цените.

Кандидатката на Демократическата партия отбеляза, че нейният икономически план предвижда данъчни облекчения за домакинствата.

"Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския ни завеща най-голямата безработица от времената на Голямата депресия. Ние се справихме с кашата на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския", каза Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти..

Тръмп заяви, че по време на управлението на президента Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в в САЩ е имало висока инфлация.

BREAKING: Trump tells Kamala to drag Biden out of bed at 4 pm to sign a bill to close the border. pic.twitter.com/JC1NUkM8nc