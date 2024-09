Самолет "закачи" друг с крилото си на летището в Атланта, има пострадали

Авиокомпанията "Делта Еърлайнс" съобщи, че крилото на неин самолет е закачило опашката на друга машина при рулиране за излитане към Токио на летището в Атланта. Има данни за пострадали на борда и на двата самолета. В единия е имало 221 души, а в другия - 56, съобщава БНТ.

Случаят се разследва.

Няколко подобни инциденти на американски летища предизвикаха тревога за американската авиационна сигурност. Националният борд за безопасност на транспорта призова за повече технически средства за избягване на сблъсъци на земята.

На някои летища вече работят устройства, които предупреждават пилота за навлизане на самолета в грешна писта или на пътека за рулиране.

