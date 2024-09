Дарт Вейдър си отиде завинаги

На 93 години почина актьорът Джеймс Ърл Джоунс, увековечил завинаги един от най-легндарните злодеи на всички времена - Дарт Вейдър в сагата Междузвездни войни.

Джоунс се снима в десетки филми и е отличен с престижните награди „Еми”, „Златен глобус”, „Тони” и „Грами”. Удостоен е с почетен „Оскар” и за цялостно творчество.

Роден на 17 януари 1931 г. в Аркабутла, Мисисипи, дълбокият и бумтящ бас на Джоунс вдъхва живот на няколко герои от анимационни филми, като Муфаса в „Цар лъв“ Voice Box в Hardware Store през 2005 г. „Роботите“ и великанът във филма от 2009 г., преразказ на приказката „Джак и бобеното стъбло“.

Той също участва във филма „The Sandlot“ от 1993 г. като г-н Мертъл, бивш бейзболен играч, който беше собственик на прочутите Херкулес и Голиат, и като Пендълтън в драмата от 2018 г. „Предупредителен изстрел“. Той играе Терънс Ман в „Field of Dreams“ от 1989 г. и крал Джафе Джофер в хита от 1988 г. „Coming to America“.

Дарт Вейдър е най-великият злодей от "Междузвездни войни"

През 2022 г. на него беш кръстен Cort Theatre в Манхатън, за да отбележи приноса му към сцената. Това беше същото място, където той представи „Изгрев в Кампобело“ през 1958 г., само една година от кариерата му на Бродуей.

