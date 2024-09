Четирима убити при стрелба във влак близо до Чикаго

Четирима души бяха убити при стрелба във влак на метрото близо до Чикаго в понеделник сутринта. Влакът се е движел в посока Форест парк.

Възможно е жертвите да са били бездомни, съобщиха властите и допълниха, че при преглеждане на записите от камерите е установено, че по време на стрелбата четиримата са спели.

По случая е започнало разследване. Полицията посочи, че стрелбата е станала в два вагона. Следователите смятат, че става дума за изолиран инцидент и случайно нападение.

Има заподозрян по случая. Той е задържан около час и половина след стрелбата, пише CNN.

Властите подчертаха, че „това може да се случи навсякъде“ и че е „оправдано хората да се чувстват несигурни“.

Стрелбата от понеделник е сред 381 масови стрелби в Съединените щати от началото на годината според Архива на насилието с огнестрелно оръжие.

Часове след стрелбата друг пътник беше тежко ранен, след като бе намушкан с нож, съобщи полицията в Чикаго. Жертвата е транспортирана до болницата и е в критично състояние. Все още не е открит заподозрян за нападението.

