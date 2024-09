Майка оставя 3-годишното си дете само, за да отиде на пластична операция

25-годишна майка е арестувана, защото е оставила тригодишния си син сам в дома им, за да отиде да си направи пластична операция.

Джесика Рентерия е задържана във Флорида по обвинения в пренебрегване на детето си. Полицията се е отзовала в жилищния комплекс, в който момченцето живеело с майка си, след като техни съседи го видели да се скита само и сградата.

Органите на реда сега разпространяват записи от камера, на които полицай намира детето и го пита къде е майка му, съобщава „Индипендънт“ и други британски и американски издания, пише БТВ.

NEW: Florida mother arrested for leaving her 3-year-old son alone for SIX hours to get cosmetic surgery



Jessica Renteria, 25, “The Real Pocahontas” was charged with child neglect



Her 3-year-old son was found wandering an apartment complex



Renteria left her Airbnb around 10… pic.twitter.com/ttWXU4HI7r