© Getty Images

Членовете на шведската поп група АББА поискаха от кандидата за президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския да спре да използва тяхна музика и видеозаписи на събитията от кампанията си, съобщи Ройтерс, позовавайки се на лейбъла на групата.

Хитове на АББА, сред които The Winner Takes It All, Money, Money, Money и Dancing Queen, бяха използвани заедно с видеоклипове на предизборно събитие на Тръмп и кандидата му за вицепрезидент Джей Ди Ванс на 27 юли в Минесота, писа шведският всекидневник "Свенска дагбладет", който е имал репортер на събитието.

"Заедно с членовете на АББА открихме, че са публикувани видеозаписи, в които музиката на АББА е използвана на събития на Тръмп, поради което поискахме използваната музика да бъде незабавно премахната", се посочва в изявление на "Юнивърсъл мюзик", звукозаписната компания на шведската група. В него се казва, че на кампанията на Тръмп не е издавано разрешение, нито лицензия за използване на музиката на АББА.

Тръмп сподели неприличен пост за Харис

Членовете на групата отказват допълнителни коментари, каза техен представител пред Ройтерс и добави, че те напълно подкрепят изявлението на "Юнивърсъл мюзик". От кампанията на Тръмп досега не отговориха на запитването за коментар.

Няколко артисти или техни представители възразиха срещу използването на тяхна музика на събития на Тръмп през годините, сред които покойният вече американски изпълнител и китарист Том Пети, британската певица и автор на песни Адел, рок групата R.E.M.

През април лейбълът на покойната ирландска певица и активистка Шиниъд О'Конър поиска от кампанията на Тръмп да спре да използва нейната музика. По-рано този месец канадската певица Селин Дион и лейбълът й направиха подобно оплакване, след като казаха, че музиката й е използвана от кампанията на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския без разрешение. Както БТА писа, преди дни и групата "Фу файтърс" обяви, че не е дала разрешение на кампанията на Тръмп за използване на музиката й.

Последвайте канала на

0









Копирано