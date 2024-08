Музикант от Slipknot е със сериозни изгаряния след експлозия

Сид Уилсън от Slipknot е в болница със сериозни изгаряния след експлозия във фермата му.

Музикантът публикува видео в Инстаграм от болничното легло.

"Имаше експлозия. Добре съм, ще се оправя. Но имах някои сериозни изгаряния по лицето и ръцете си", споделя Уилсън.

Въпреки инцидента, той планира да се появи на изпълнението на Slipknot на фестивала Rocklahoma в Оклахома следващия уикенд. "Ще бъда добре, момчета. Не ме интересува какво ще стане, ще се видим на турнето", каза той.

"Нашият брат Сид Уилсън претърпя инцидент днес и получи изгаряния по цялото си тяло.Той се възстановява със семейството си и все пак ще се присъедини към нас на сцената на Rocklahoma следващия уикенд", споделят от Slipknot.

