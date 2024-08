Заради подозрение в изневяра: Актриса от „Последният ергенски запой“ наби гаджето си, той извика полиция

Актрисата Натали Фей, чието истинско име е Натали Тордьон, е била арестувана в Маями в събота, 17 август, след получен сигнал, че е нападнала приятеля си.

Според TMZ Фей, чиято звезда изгрява в комедията от 2009 г. „Последният ергенски запой“ с участието на Брадли Купър, е чакала приятелят ѝ да я вземе с колата, за да отидат заедно на предсезонен мач по американски футбол.

Веднага щом се качила в колата му, тя започнала да го разпитва къде е бил, преди да дойде да я вземе. Фей била абсолютно убедена, че „той не е бил там, където твърди, че е бил“.

Арестуваха актьора Майкъл Медсън за домашно насилие

В следващия момент тя го ударила по лицето. Тогава приятелят ѝ слязъл от автомобила и се обадил в полицията.

Пристигналите на място униформени служители задържали родената в Канада 36-годишна актриса по обвинение в домашно насилие, докато приятелят ѝ отишъл в болница за преглед.

'Hangover' Actress Nathalie Fay Arrested For Domestic Battery | Click to read more https://t.co/DHDRfkNGGT