Обама взе Тръмп на подбив: Той е обсебен от размера на тълпите

В речта си по време на Националния конгрес на Демократическата партия в Чикаго бившият президент на САЩ Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият се присмя на наследника си в Белия дом Доналд Тръмп.

В критичното си слово по адрес на кандидата на републиканците за втори мандат Обама заяви, че Тръмп неведнъж е изтъквал размера на тълпите, които посещавали предизборните му мероприятия.

Като приближава и отдалечава ръцете си, за да илюстрира „размера“, бившият държавен глава с чувство за хумор отбеляза, че Тръмп е обсебен от количеството на своите привърженици, което предизвика вълна от смях сред демократите в залата.

Коментарът на Обама е продиктуван от добре познатия навик на Тръмп да хиперболизира бройката на хората, които посещават неговите предизборни митинги, макар неведнъж да се е оказвало, че аудиторията му съвсем не е толкова внушителна на тези събирания, колкото Тръмп обича да я изкарва.

В тази връзка много развлекателни шоу програми отвъд океана включват в скечовете си „размера на тълпите“, когато стане дума за Тръмп, за да иронизират бившия президент на Съединените щати.

