Почина Фил Донахю

Tокшоу звездата Фил Донахю почина на 88 години, съобщава Ройтерс.

Дългогодишният водещ на телевизионното токшоу "Шоуто на Фил Донахю" е издъхнал в неделя вечерта след продължително боледуване, съобщава семейството му.

Донахю си е отишъл, заобиколен от семейството си, включително 44-годишната му съпруга Марло Томас, сестра му, децата, внуците и любимия му голдън ретривър Чарли, се казва в изявление на семейството.

Не се съобщават повече подробности за причината за смъртта му.

Phil Donahue, pioneer of the daytime talk show, dies at age 88 https://t.co/cYzmiSo7jl pic.twitter.com/SsllSBb7l2