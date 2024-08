На 94-годишна възраст почина актрисата Джина Роуландс

На 94-годищна възраст почина американската актриса Джина Роуландс, която е трикратна носителка на наградата "Еми" и двукратно номинирана за наградата "Оскар", предаде Ройтерс.

Новината за смъртта на актрисата съобщи нейният син Ник Касаветис, предадоха световните агенции.

По време на кариерата си, започнала през 50-те години на миналия век, Роуландс изигра роли в десетки филми и пиеси. Някои от тях бяха режисирани от нейния съпруг Джон Касаветис.

През юни синът на Роуландс разкри, че тя страда от Алцхаймер подобно на нейната собствена майка и на персонажа, който тя изигра във филма "Тетрадката" през 2004 г.

Роуландс и Касаветис бяха известни като златната двойка на независимите филми в САЩ през 70-те и 80-те години на миналия век. Роуландс е снимала 10 филма за съпруга си, преди той да почине през 1989 г.

Сред най-добрите роли на Роуландс се смята тази във филма "Жена под влияние", замислена първоначално като пиеса от съпруга й. В нея Роуландс играе ролята на Мейбъл Лонгети, домакиня, страдаща от ментално заболяване, пише БТА.

Във филма "Глория" отново на Касавитис Роуландс играе ролята на силна жена, която спасява и се грижи за момче, което престъпници искат да убият.

През 2015 г. Роуландс получава почетен "Оскар".

Пълното име на актрисата е Вирджиния Катрин "Джина" Роуландс. Тя е родена на 19 юни 1930 г. в Камбрия, в щата Уисконсин. Баща й е банкер, а майка й е актриса. След като завършва колеж, тя се премества в Ню Йорк и учи в Американската академия за драматично изкуство. Та се запознава с Касаветис.

Първоначално работи в регионални театри и в телевизията, преди да направи дебют на Бродуей с "Посред нощ" през 1956 г. Две години по-късно тя получава и първата си роля във "Високата цена на любовта". После участва и в режисьорския дебют на Касаветис "Сенки".

Печели награди "Еми" за "Историята на Бети Форд", за "Лице на чужденец" и за "Истерична слепота", съответно през 1987 г., 1992 г. и 2002 г.

Роуландс и Касаветис, които се женят през 1954 г., имат общо три деца. През 2012 г. Роуландс се омъжва повторно за бизнесмена Робърт Форест.

За живота и кариерата си актрисата казва, че те са били толкова вълнуващи и невероятни, защото тя е имала възможност да прави онова, което си е мечтаела да прави. А хора, които са я познавали, казват, че тя е била маниакална в изпипването на детайлите във всяка роля.

