Майка прегази дъщеря си, докато я оставя на училище

Майка прегази малката си дъщеричка, докато я оставя на училище.

Жената случайно блъснала 12-годишната си дъщеря, ранявайки я критично, съобщават от полицията във Флорида.

Катастрофата е станала около 7:45 сутринта в понеделник, когато майката е оставила дъщеря си за първия учебен ден.

Момичето слязло от джипа на майка си от страната на пътника, когато изпуснало маркерите и химикалките си.

Когато 12-годишното се навело да вземе ученическите си пособия изпод колата, майка ѝ потеглила напред и колелата на джипа ударили момичето.

Момичето е откарано в болница с хеликоптер с тежки наранявания, допълва Телеграф.

