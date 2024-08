Бизнесменът милиардер Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, днес трябва да интервюира кандидатa за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския в социалната си платформа „Екс“, предаде Ройтерс. Това събитие може да доведе до още изненади в бурната предизборна кампания в САЩ, коментира агенцията.

Интервюто е планирано за 20 ч. Източно време (00:00 по Гринуич във вторник). То може да даде възможност на бившия президент да блeсне в момент, когато кампанията му изглежда потъва.

Съперничката му от Демократическата партия за изборите на 5 ноември – вицепрезидентката Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти., преодоля преднината на Тръмп в социологическите проучвания и мобилизира гласоподавателите на Демократическата партия с поредица енергични митинги.

Интервюто в социалната мрежа на Мъск може да помогне на Тръмп да достигне до аудитория, различна от тази на консервативните му привърженици, които присъстват на митингите му и гледат интервютата му по телевизия „Фокс Нюз“.

Подобни прояви на платформата обаче бяха съпътствани от технически проблеми.

Предизборният щаб на Доналд Тръмп: Кандидатът на Камала Харис за вицепрезидент е опасен левичар

„Ще направя някои тестове за мащабиране на системата довечера и утре преди разговора“, написа Мъск в платформата, доскоро известна като „Туитър“.

Интервюто ще бъде излъчвано на живо в профила на Тръмп в социалната мрежа, съобщи вчера предизборният му щаб. Достъпът на бившия президент до профила му @realDonaldTrump беше възстановен месец, след като Мъск купи социалната мрежа. Акаунтът на Тръмп беше замразен от предишните собственици след щурма на Конгреса от негови привърженици на 6 януари 2021 г.

Тръмп често публикува в своята социална мрежа „Трут Соушъл“, създадена през февруари 2022 г. Той се върна в „Екс“ веднага, след като достъпът му беше възобновен през август 2023 г., като в първата си публикация призова за дарения и показа снимката си от ареста в затвора в окръг Фултън.

Мъск може да се окаже необичаен интервюиращ. Най-богатият човек в света подкрепи президента демократ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в през 2020 г., но след това се насочи вдясно и се изказа в подкрепа на републиканеца след опита за убийство на Тръмп през юли.

Тръмп, който дълго критикуваше електрическите автомобили, смекчи позицията си след подкрепата на Мъск, пише БТА.

„Аз съм за електрическите коли. Трябва да бъда, защото Илон ме подкрепи много твърдо. Затова нямам избор“, каза той на предизборен митинг по-рано този месец.

Президентът на синдиката на Обединените автомобилни работници Шон Фейн, който води кампания в подкрепа на Харис, нарече Тръмп "продажник".

Администрацията на Байдън работеше за популяризиране на електромобилите чрез данъчни облекчения и друга подкрепа като част от по-голямата цел за намаляване на въглеродните емисии, които се смятат за причинители на климатичните промени. Републиканците в Конгреса се противопоставиха на това решение.

Сенатор Джей Ди Ванс – изборът на Тръмп за вицепрезидент, каза, че политиката на Байдън просто субсидира богати хора, които поръчват коли.

Рекламодателите напуснаха „Екс“, откакто Мъск купи платформата през 2022 г. и впоследствие намали модерираното съдържание, в резултат на което се увеличи речта на омразата, казаха правозащитните организации.

Междувременно бизнесменът се замеси в спирала от други спорове. Той погрешно обвини Байдън и Демократическата партия, че са отворили американската граница за мигранти без документи, като тактика за увеличаване на броя на избирателите си. Хората, които нямат американско гражданство не могат да гласуват във федерални избори, напомня Ройтерс.

През ноември 2023 г. Мъск подкрепи и антисемитски пост в „Екс“, в който се казваше, че членове на еврейската общност подклаждат омраза към белите хора. Той се защити, като каза, че потребителят е говорил "самата истина". Мъск също така нападна Лигата против поругаването – организация с нестопанска цел, която работи в борбата с антисемитизма, като я обвини, без доказателства, че е отговорна за спада на рекламите в „Екс“.

This is unscripted with no limits on subject matter, so should be highly entertaining!



If you have specific questions & comments, post them under the chat.