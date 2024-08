Арестуваха холивудски актьор за убийство

21-годишният актьор Акили Макдауъл, който участва в хитовия американски сериал "Милиарди", е арестуван по обвинение в убийство, съобщава Hollywood Reporter.

Според офиса на шерифа на окръг Харис, убитият мъж, идентифициран като 20-годишния Сезар Пералта, е открит на паркинга на жилищен комплекс на 20 юли. Той е починал на място от огнестрелни рани. Заподозреният е избягал от местопрестъплението в нощта на убийството.

Разследващите от известно време разследват Макдауъл. Той беше задържан и транспортиран до затвора в Харис. Полицията каза, че разследването продължава и гражданите, които имат информация за случая, се насърчават да се свържат с отдела за убийства.

Няколко души трябва да бъдат обвинени във връзка с внезапната смърт на Матю Пери

Актьорът беше освободен под гаранция само ден преди да бъде обвинен в убийство. Макдауъл беше обвинен в кражба на 1 август, а на 2 август беше арестуван във връзка с убийството на Пералта, пише Телеграф.

