Режисьорът на "Туин Пийкс" страда от емфизем

Дейвид Линч, създателят на хитовия сериал "Туин Пийкс", съобщи че страда от емфизем, но няма намерение да прекъсне кариерата си.

78-годишният режисьор разкри диагнозата си в публикация в социалните медии, след като говори за нея и в интервю, публикувано в Sight and Sound - месечното филмово списание на Британския филмов институт, предава Нова.

Линч добави, че е получил емфизем от дългогодишното пушене и заради болестта трябва да бъде предимно у дома.

"Независимо дали ми харесва, или не, не мога да изляза. Мога да измина само кратки разстояния преди да ми свърши кислородът", сподели режисьорът на "Туин Пийкс".

След като интервюто беше цитирано многократно, Линч публикува обръщение в X.

"Да, страдам от емфизем задари дългогодишното пушене. То има цена, която трябва да платя", написа режисьорът. И допълни, че е спрял да пуши от две години насам, както и, че никога няма да се пенсионира. "Искам всички да знаете, че наистина оценявам загрижеността ви. С обич, Дейвид", написа още Линч в публикацията.

Ladies and Gentlemen,



Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco - the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them - but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…