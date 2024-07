Камала Харис към Тръмп: Ако има да ми казваш нещо, кажи ми го в лицето

Вицепрезидентът на САЩ и потенциален кандидат-президент на демократите за Белия дом Камала Харис Камала Харис е родена на 20 октомври 1964 година в Оукланд, САЩ, в семейство на имигранти. предизвика кандидатът на републиканците Доналд Тръмп в президентски дебат. Тя направи това по време на предизборен митинг в Атланта, в ключовия щат Джорджия.

„Силите в президентската надпревара започнаха да се променят и Доналд Тръмп започна да го осъзнава. Очаквам го да преосмисли и да се изправи срещу мен на арената за дебати, защото, както гласи приказката: „Ако има да ми казва нещо, да ми го каже в лицето“, каза Харис пред 10 000 екзалтирани привърженици на демократите.

Предизборният щаб на Камала Харис събра 200 милиона долара за една седмица

В последно време изглежда, че Тръмп не е много склонен да участва във втори президентски дебат, предвиден за септември. По тази причина Харис използва повода, за да упражни натиск върху бившия президент.

Donald, I do hope you'll reconsider meeting me on the debate stage.



Because, as the saying goes, if you’ve got something to say, say it to my face. pic.twitter.com/fkL9ZYOY3X