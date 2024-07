Ескалатор се запали на летище, има ранени

9 души са ранени, а полетите отменени, след като в сряда на летище JFK в Ню Йорк е избухнал пожар, пише Ройтерс, предава бТВ.

Видео, заснето от очевидци, показва дим в чакалнята на летището, докато алармите се включват, след като в Терминал 8 пламва огън.

An escalator fire occurred at John F. Kennedy International Airport in New York, resulting in nine injuries and 960 passengers being evacuated



According to ABC News, smoke spread into the hall, causing four victims to be taken to the hospital with minor injuries from pic.twitter.com/O2T4KQURef