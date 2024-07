Бионсе изрази подкрепата си за Камала Харис

Американската певица и знаменитост Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, изрази подкрепата си за Камала Харис, която е считана за потенциалния кандидат-президент на САЩ след оттеглянето на Джо Байдън.

Нещо повече, една от най-знаковите R&B изпълнителки е дала разрешение Камала Харис да използва за музикален фон една от най-популярните ѝ песни – излязлата през 2016 г. „Freedom“.

#KamalaHarris' campaign for president just got a major assist from #Beyoncé -- and one of the singer's biggest hits!



