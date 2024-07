Джо Байдън: Чудесно е да се завърнеш в Белия дом

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в заяви във вторник, че е „чудесно“ да се завърне в Белия дом в първата си публична поява, откакто в неделя съобщи, че се отказва от битката за втори мандат начело на САЩ и след изолацията си заради COVID-19.

„Чудесно е да се завърнеш в Белия дом“, написа Байдън в социалната платформа Х и публикува снимка, на която се вижда как върви към южния вход на сградата.

Байдън ще направи обръщение към нацията

В друга публикация държавният глава допълни, че е била „голяма чест“ в живота му да бъде президент на САЩ и че днес ще се срещне с екипа си в Овалния кабинет.

Очаква се Джо Байдън да направи обръщение към нацията, за да изложи аргументите си за оттеглянето от президентската надпревара.

