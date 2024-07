Мъск: Вирусът на будното съзнание погуби синът ми! Ще сторя всичко, за да го унищожа

Собственикът на „Тесла“ и „СпейсЕкс“ Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, заяви в интервю, че синът му Ксавиер е „умрял“ в резултат от „вируса на будното съзнание“. По думите на Мъск той е бил „принуден да се подложи на процедури, утвърждаващи пола“.

По време на разговора си с д-р Джордан Питърсън Мъск коментира операциите за смяна пола, които водят до „детска мутация и стерилизация“. Той обясни, че по време на пандемията от COVID-19 са го убедили да подпише документи, с които дава съгласието си за едно от неговите деца.

„Бях подмамен да подпиша тези документи за един от синовете ми. Това се случва още преди да имам каквато и да било представа за какво става въпрос. Бяхме в пандемия, всичко тогава беше объркващо и ми казаха, че синът ми може да се самоубие“, сподели още Мъск.

Как се урежда въпросът със смяната на пола в различните страни по света?

Американският милиардер обвини всички, които са замесени в тези процедури и ги промотират пред подрастващото население, посочвайки, че „децата нямат развито съзнание за изборите, които правят“.

Бях подмамен да го направя. По този начин, реално погледнато, аз изгубих сина си Ксавиер, добави Мъск.

Заради преживяното, Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, беше категоричен, че отсега-нататък приема за своя кауза да се бори с това, което нарича „вирусът на будното съзнание“.

„Решен съм да унищожа този вирус. В тази насока вече имаме известен напредък“, допълни той.

Нов закон в Швеция позволява по-лесната смяна на пола на граждани над 16 г.

Вивиан Джена Уилсън, 20-годишната дъщеря (преди това син) на Мъск, смени името и пола си преди две години. Тогава той/тя аргументира решението си с това, че не иска да има нищо общо с биологичния си баща „под каквато и да е форма“.

През 2008 г. Мъск се разведе с майката на Ксавиер/Вивиан – канадската писателка Джъстин Уилсън.

JUST IN: Elon Musk says his son is "dead" thanks to the woke mind virus after he was put on puberty blockers, says he vowed to "destroy the woke mind virus after that."







"I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys... This was before I had… pic.twitter.com/wfWztIziTs