12-годишна уби 8-годишната си братовчедка след спор за телефон

12-годишно момиче от американския щат Тенеси е обвинено в предумишленото убийство на своята 8-годишна братовчедка. По информация на местни медии тя я удушила, след като между двете възникнал спор за iPhone.

Трагедията е станала на 15 юли вечерта в град Хъмболд, като самото убийство е било записано на камерата, която била поставена в стаята на двете момичета.

На кадрите се вижда как 12-годишното момиче използва пижама, за да удуши своята братовчедка, която по това време е спала, посочва CBS.

UK депутатка: Наложително е да забраним смартфоните и социалните мрежи на децата под 16 години

Районният прокурор на окръг Гибсън Фредерик Ейджи обясни, че след като извършила престъплението, заподозряната е почистила следите си и е преместила тялото.

Това е един от най-смущаващите актове на насилие, извършвани от възрастен или непълнолетен в цялата ми кариера, сподели Ейджи в изявление пред медиите.

Прокуратурата ще поиска момичето, което в края на този месец ще навърши 13 години, да бъде съдено в нормален съд, което ще позволи по-тежка присъда.

An 8-year-old girl was suffocated to death in Humboldt, TN, allegedly by her 12-year-old cousin after an argument over an iPhone.

The victim’s mother identified her as Demeria Hollingsworth.

Story at 10 p.m.: https://t.co/w7eUeqbLgE pic.twitter.com/KtnG9GRzVc