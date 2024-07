Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в публикува в събота съобщение в социалната мрежа Х, в което уверява, че ще спечели президентските избори през ноември. Осемнайсет часа по-късно Байдън обяви, че се оттегля от надпреварата за Белия дом.

„Стана чудо, приятели. За първи път Доналд каза една истина. Това ще са най-важните избори в живота ни. И аз ще ги спечеля“, написа в Х американският президент.

Само осемнайсет часа по-късно обаче, в късния следобед в неделя, самият Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в информира обществеността в САЩ, че се отказва и няма да бъде кандидатът на демократите за държавен глава.

Байдън се отказва от президентската надпревара в САЩ

Считам, че най-доброто, което мога да направя за партията и за страната си, е да се оттегля, и да се фокусирам единствено върху задълженията си като президент до края на мандата ми, обясни тогава Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в.

Половин час по-късно Байдън отново се включи, като изрази подкрепата си за Камала Харис да наследи номинацията му за кандидат-президент на САЩ.

It’s a miracle, folks. Donald told the truth for once.



It’s the most important election of our lifetimes.



And I will win it. pic.twitter.com/PjEIO6znSW