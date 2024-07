Тръмп целуна шлема на пожарникаря, убит при стрелбата срещу него

Пожарен автомобил транспортира покрития с американски флаг ковчег на бившия началник на пожарна служба Кори Комператоре до църквата в Пенсилвания, където ще бъде погребан, след като бе застрелян, когато въоръжен мъж се опита да убие бившия президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския миналия уикенд, съобщава БТА.

Стотици огнеборци пристигнаха в църквата с повече от 100 пожарни автомобила, за да засвидетелстват подкрепата си за скърбящите роднини и приятели на Комператоре. Пред църквата се развяваше огромен американски флаг, окачен на стълбата на пожарен автомобил.

Снайперисти на близък покрив напомняха за кръвопролитието от миналия уикенд. Според официални представители в последните си мигове Комператоре предпазвал с тялото си своята съпруга и дъщеря от стрелбата на митинга на Тръмп миналата събота в Бътлър, Пенсилвания.

Стотици участваха в бдение за пожарникаря, убит по време на митинга на Тръмп

Тръмп, който бе ранен в ухото, но не пострада сериозно, не присъства на погребението заради опасения от страна на Сикрет Сървис за сигурността му.

Той отдаде чест на Комператоре в речта си на конгреса на републиканците в Милуоки снощи. Той изложи пожарникарската екипировка на Комператоре на сцената, целуна шлема му и обяви бившия началник на пожарна служба за "невероятен човек".

