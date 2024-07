Джо Байдън забрави името на военния министър на САЩ. Нарече го черен човек

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в забрави името на военния министър на САЩ Лойд Остин и го нарече черен човек.

В интервю пред изданието, свързано с афроамериканската общност БЕТНЮЗ, стопанинът на Белия дом не можа да се сети как се казва шефът на Пентагона.

"След напъни държавният глава на САЩ нарече министъра на отбраната черен човек, а след това спомена името на Канаджи Браун Джанкън – чернокожа съдия във Върховния съд", написа списание "Нюзуик".

"Това не е обичайна грешка на езика. Това показва, че Байдън има проблеми със здравето, щом не може да са сети за името на един от най-близките си сътрудници", отбеляза още "Нюзуик".

President Biden: 'The Black Man, Uh...Ketanji Brown.'.



Joe Biden is struggling to remember the name of his Secretary of Defense, Lloyd Austin. Biden referred to Austin as 'the black man' then mentions Ketanji Brown Jackson, a black Female Supreme Court Justice.



