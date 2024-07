Джо Байдън разкри как се чувства

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в даде положителна проба за COVID-19 в сряда, преди ключово пътуване до Лос Анджелис, целящо да укрепи позициите му сред латиноамериканските избиратели, предаде CNN.

81-годишният Байдън има леки симптоми и веднага е получил първата си доза от антивирусното лекарство "Паксловид", съобщи неговият лекар.

"Чувствам се добре", каза Байдън пред репортери, преди да се качи на борда на Air Force One, за да се отправи към резиденцията си в Делауеър. Американският президент е ваксиниран и с поставен бустер срещу COVID-19. Той ще се самоизолира в съответсвие с насоките на Центъра за контрол и превенция на заболяванията.

Байдън написа в социалната мрежа Х, че докато се възстановява, ще продължи да изпълнява своите задължения към американския народ.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.