Покушението срещу Тръмп е било предсказано преди месеци

Американски пастор е предсказал и предупредил, че ще има опит за покушение срещу 45-ия американски президент Доналд Тръмп!

Във видео, циркулиращо в X/Twitter, още от месец март, отец Брандън Бигс разказва, че е получил видение: „Видях опит за убийството му, този куршум прелетя до ухото му и се приближи толкова близо до главата му, че счупи тъпанчето му, и видях как той падна на колене през този период от време и започна да се покланя на Господа. В този момент той се прероди“.

В интервюто си пасторът казва още, че Тръмп ще спечели изборите за президент.

Сайтът на Тръмп качи снимката с окървавеното му лице, за да набира средства за кампанията

След опита за убийство на Тръмп, който фрапиращи много прилича на видението на Бигс, много потребители в социалните мрежи започнаха да тълкуват съвпадението като знак от Бога. Един потребител на X написа, че „Бог спаси" Доналд Тръмп, докато друг сподели, че „божествената намеса" е изиграла роля за оцеляването му, пише Телеграф.

В изявление Тръмп благодари на Господ за факта, че е жив. В своя акаунт в Truth Social той написа: „Благодаря на всички за вашите мисли и молитви вчера, тъй като само Бог предотврати немислимото да се случи“.

