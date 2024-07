Четири жертви след стрелба в нощен клуб в САЩ

Най-малко четирима души са убити, а девет са били ранени след стрелба в нощен клуб през уикенда в град Бирмингам в щата Алабама, САЩ.

Разследващите смятат, че един човек е открил огън от улицата във вътрешността на заведението. Веднага бил подаден сигнал на телефон 911 за стрелба. Пристигналите на място полицаи установили няколко трупа, поясни началникът на полицията в града Труман Фитцджералд.

На място били установени три трупа – на две жени и на един мъж. Четвъртият човек е починал от раните си в болницата. Впоследствие в лечебното заведение били докарани още деветима души с прострелни рани.

Полицията все още не е идентифицирала стрелеца, нито е запозната с мотивите му, информира CNN.

От началото на годината в САЩ са регистрирани най-малко 293 масови стрелби (такива, в които са пострадали четирима или повече души, бел. ред.) по данни на Gun Violence Archive.

