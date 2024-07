Стрелецът на Тръмп бил отхвърлян и тормозен в училище

Предполагаемият стрелец на митинга на Доналд Тръмп е действал сам и е използвал законно купена полуавтоматична пушка тип AR. Междувременно американският президентът Джо Байдън призова за успокояване на реториката, а Тръмп пристигна на четиридневен форум в Милуоки, на който се събират хиляди републиканци, за да го изберат официално за свой кандидат за президентските изборите през ноември.

Кадри обиколили цял свят - раненият Тръмп, вдигнал ръката си в юмрук и произнасящ три пъти: "Победа, победа, победа". Въпреки че от опита за убийство са минали само едва няколко часа, кандидат-президентът на републиканците не промени програмата си.

