Кой е загиналият при стрелбата срещу Тръмп?

Мъжът, който загина при стрелбата срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, е идентифициран. Това съобщи губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро.

По думите му убитият мъж е 50-годишният Кори Комператор – пожарникар и баща на две момичета. На митинга в събота той бил с двете си дъщери и съпругата си, а когато чул изстрелите, застанал на пътя на един от куршумите, за да предпази семейството си.

