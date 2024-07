Плъхове с размерите на котка нападнаха метро

Пътуващите в метрото в Ню Йорк се побъркаха, след като видяха огромен плъх мутант, чийто труп беше отмъкнат от още по-голям гризач, с размерите на котка.

Видео, заснето от пътуващ в метрото, показва голям плъх, който лежи на една страна и леко потрепва. Внезапно той е грабнат от невидима сила, която само секунди по-късно се оказа още по-голям плъх чудовище. Смразяващото кратко видео, публикувано от Crazy Clips, е гледано повече от 327 000 пъти в X.

Освен с плъхове с размерите на котки и кучета, нюйоркчани се сблъскаха и с друга гадост. Оказа се, че гражданите на Голямата Ябълка масово изхвърлят боклуците си по улицата. Това принуди кмета Ерик Адамс да обяви новото правило, забраняващо на собствениците на жилища в Ню Йорк да трупат отпадъци по улиците, пише Телеграф.

