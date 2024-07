Почина звезда от "Сиянието"

Актрисата Шели Дювал, звезда от хоръра "Сиянието", почина на 75-годишна възраст, съобщава БТА.

Родената в Тексас звезда е починала в съня си в дома си в Бланко, щата Тексас, съобщи дългогодишният ѝ партньор Дан Гилрой.

Причина за кончината ѝ са усложнения от диабет, каза Гари Спрингър, неин приятел и специалист по връзки с медиите.

Дювал учи в колеж в Тексас, когато членове на екипа на режисьора Робърт Олтман я срещат на парти в Хюстън през 1970 г. Така тя се запознава с Олтман, става негово протеже и се снима в много негови филми. През 1980 г. играе с Джак Никълсън в "Сиянието" на Стенли Кубрик.

