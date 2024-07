Уволниха шеф на полицията, отказал тест за наркотици

Началник на полицията вече е безработен, след като отказал да бъде тестван за наркотици.

Кметицата на американското село Ню Маями в щата Охайо - Джуейл Хенсли, е била на среща с шефа на полицията на 20 юни, като по думите й едва останала на краката си, когато влязла в кабинета му. Там я посрещнала силна миризма на марихуана.

Първото нещо, което кметицата казала при влизането в офиса на началника на полицията е: „кой е пушил трева тук?“.

Полицейският шеф Харолд Уеб е получил лично писмо на 24 юни, с което е бил уведомен, че до 17:00 часа на следващия ден трябва да направи тест за наркотици по искане на кмета или ще бъде изправен пред „дисциплинарни действия“, съобщава Телеграф.

Той се явил в местната болница, но отказал да даде урина за проба. Началникът на полицията се оправдал с факта, че миризмата в кабинета му идвала от 850 грама марихуана, конфискувана от хората му през март.

Тъй като Харолд Уеб отказал доброволно да подаде оставка от поста си, той е уволнен дисциплинарно след гласуване на общинските съветници в селското кметство.

