Квартална забава в Детройт прерасна в кървава баня с две жерти и 19 ранени

Двама души са загинали, а 19 са ранени след поредната стрелба в САЩ. Трагедията се е разиграла в малките часове на неделя по време на забавление в един от кварталите на град Детройт.

Щатската полиция на Мичиган информира, че все още няма задържан за извършеното престъпление, но продължава да работи в тясно сътрудничество с Детройските органи на реда.

Полицията е получила сигнал за стрелба в 2:25 ч след полунощ в неделя, когато се е провеждало празненсво в един от кварталите на града. Пристигналите на адреса униформени служители установили две жертви и множество ранени.

За момента властите отказват да разкрият повече подробности по случая. Все пак от полицията в Детройт обещаха, че ще свикат пресконференция, когато разполагат с повече информация. Очаква се участие в нея да вземе и кметът на Детройт Майк Дъган.

Assist to Detroit Police:

The Michigan State Police is assisting the Detroit Police Department on a shooting investigation through our partnership on the Homicide Task Force. Preliminary information is there are 19 victims with various injuries and 2 fatal victims. Currently,… pic.twitter.com/VGhwkT2jJ8