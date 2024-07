Байдън с нов лапсус: Горд съм да бъда първата чернокожа жена в Белия дом

В изявление на вчерашния национален празник на САЩ - Денят на независимостта - президентът Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в заяви, че „е горд да бъде първата чернокожа жена на длъжност при чернокож президент“, съобщи британският в-к „Дейли телеграф“, отбелязвайки, че това е пореден словесен гаф на Байдън.

Седмица след катастрофалното според изданието представяне на Байдън в първите телевизионни дебати с Доналд Тръмп държавният глава е говорил несвързано по време на интервю за филаделфийското радио Дабълю Ю Ар Ди, в което е объркал себе си със своята вицепрезидентка Камала Харис.

Между другото аз съм горд да бъда, както съм казвал, първият вицепрезидент, първата чернокожа жена... на длъжност при чернокож президент, заявява Байдън, бъркайки с времето, когато самият той беше вицепрезидент на Барак Обама.

По-рано в същото интервю президентът правилно казва, че той е назначил Харис и първата чернокожа жена във Върховния съд на САЩ Кетанджи Браун Джаксън.

Байдън с молба: Махнете проявите ми след 20 ч. вечерта, искам да спя

Президентът се е почувствал несигурен и в интервюто си за „Шоуто на Ърл Инграм“ в Ютуб, което има предимно чернокожа аудитория в щата Уисконсин, но се излъчва за цялата страна. Запитан защо е важно да се гласува, Байдън дава отговор, който се отнася по-скоро за взето преди броени дни решение на Върховния съд на САЩ в полза на имунитета на опонента му и бивш президент Тръмп срещу съдебни дела.

Има нужда от някой - някой, който да гарантира, че... Върховният взе решение, между другото, което застраши американския принцип, че ние в Америка нямаме крале. Никой не е над закона, заявява 81-годишният Байдън.

По-рано през деня той е нарекъл Тръмп „един от нашите колеги“ в речта си пред семейства на военнослужещи, които събра по случай 4 юли в двора на Белия дом, отбелязва БТА.

NEW: President Biden goes on incredibly confusing rant, calls himself the first black woman to serve with a black president.



He also called himself the “first president that got elected statewide in the state of Delaware, when I was a kid.”



“By the way, I'm proud to be the, as… pic.twitter.com/VMNtVe85Pz