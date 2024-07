Собственик на S-класа удари шамар на дете с аутизъм

Собственик на Mercedes-Benz S-класа удари шамар на10-годишно момче с аутизъм. Запис от телефон разкрива шокиращия момент, заснет по улиците на Лос Анджелис.

Малкият Алфредо Моралес пресичал булевард с по-голямата си сестра на 1 юли, когато детето протегнало ръка и докоснло стърчащата емблема с трилъчева звезда на немската лимузина, спряла в този момент на светофар.

Това подразнило шофьора на мерцедеса, който направил веднага обратен завой и настигнал децата, седнали вече на автобусна спирка.

Водач засече шофьорка, хвърли по нея запалена цигара и я хвана за врата

Във видеото сестрата на детето казва на ядосания мъж „Съжалявам, той е аутист“ и застава между брат си и и скандалджията.

Въпреки това собственикът на струващата 146 000 долара лимузина плесва шамар в лицето на детето. След това мъжът изправя наклонената емблема на колата си и офейква с нея.

Родителите на Алфредо споделят пред местни медии, че той често „изследва света около себе си чрез докосване“. Бащата на детето е подал сигнал в полицията, но когато ченгетата пристигнали нападателят вече е бил далеч от мястото на инцидента, пише Телеграф.

NEW: Mercedes S-Class driver slaps a 10-year-old boy with autism for bending his car's hood ornament



The incident was recorded at Laurel Canyon Boulevard and Osbourne Street in Pacoima, Los Angeles, CA



The boy's sister tells the man 'sorry, [my brother] is autistic'



'Sorry, he… pic.twitter.com/sWT4OqRUaa