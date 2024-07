Конфузен момент от дебата между Тръмп и Байдън, потребители питат кой от двамата го направи

Нов епизод от широко коментирания дебат между Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в и Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския завладя социалните мрежи. Този път обаче не става въпрос за поредния лапсус или объркване на Байдън или поредния „бисер“ от речника на Тръмп.

Сега на вниманието на потребителите стои загадката кой от двамата изпусна „лек газ“.

Докато Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския говореше за митата, които наложи на Китай по време на мандата си, в ефира се чува специфичен и почти дискретен звук.

Тръмп след неясно изречение на Байдън: Не разбрах какво каза накрая, но мисля, че и той не разбра

Колкото и нелепо да звучи, коментиращите отново се разделиха на два лагера: според едните това не може да бъде никой друг, освен Байдън. Поддръжниците на настощия президент на САЩ обаче контрират, че няма как да е бил Байдън, защото микрофонът му е бил изключен по това вере и по всяка вероятност повикът за естествена нужда дошъл от Тръмп.

Can you believe there is not one thread of presidential candidates farting during a presidential debate? #JoeBiden2024 #DonaldTrump2024 #Trump #Biden #fart #DebateNight #debate #PresidentialDebate2024 pic.twitter.com/RWHId4UsFO