Трагедия: Двойка бе ударена от ток в джакузи, мъжът загина на място

Мъж от Тексас почина след токов удар, докато се къпе с жена си в джакузи към хотел в курорта Пуерто Пеняско в Мексико.

43-годишният Хорхе Гилен и съпругата му Лизет Самбрано, на 35 г., от Ел Пасо, Тексас, са били в джакузито след 20:00 часа вечерта във вторник, когато внезапно били ударени от ток.

Мъжът е загинал на място, докато жената е била транспортирана в американска болница в изключително тежко състояние.

Смартфон падна във ваната и уби 16-годишно момиче

Свидетел на трагедията се опитал да влезе при тях, но веднага бил ударен от ток.

По случая се води разследване от Главната прокуратура на щата Сонора.

Texas man dies after being electrocuted in a Jacuzzi at a Mexican resort, leaving his wife with life-threatening injuries



State of Sonora officials said Jorge Guillen, 43, and Lizette Zambrano, 35, from El Paso, Texas, were in a jacuzzi just after 8pm on Tuesday at Sonoran Sea… pic.twitter.com/pK2DMrcP6a