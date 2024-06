„Какво прави Байдън?“: Президентът на САЩ отново озадачи света

За пореден път от началото на своя мандат в Белия дом, президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в смути международните наблюдатели.

Малко преди да бъде направена обща снимка на лидерите от Г-7 в Италия, американският държавен глава се отделя от общата група и тръгва нанякъде, след което започва да съзерцава нещо в далечината.

Тогава италианският премиер Джорджа Мелони вижда „изгубилия се“ Байдън и го връща при останалите за снимката.

Опонентите му от Републиканската партия веднага използваха повода, за да попитат какви ги върши Байдън.

Джо Байдън, на своите 81 години, е най-възрастният президент в историята на Съединените щати. Въпреки възрастта си, той ще се впусне в надпреварата за втори мандат начело на Белия дом.

