Физкултурник хвана за гушата ученик, отказал да прави лицеви опори

Учител по физическо бе хванат да души 14-годишен ученик с риза. Преподавателят до такава степен стискал дрехата, че тийнейджърът променил цвета на лицето си.

Действията му са записани от камерите за наблюдение от средното училище в град Ипсиланти окръг Уаштено в американския щат Мичиган. На тях се вижда как треньорът дебне тийнейджъра, докато той върви по коридора и увива риза около ръцете и китките си, когато се приближава до момчето. След това учителят увива дрехата около гърлото на момчето, принуждавайки жертвата да загуби цвета на лицето си, докато се бори да разкъса ризата. Накрая, след около 20 секунди, тийнейджърът успява да се освободи и избута треньора, тъй като в кадър се виждат други учители да се намесват.

Семейството на тийнейджъра Майкъл Мун заяви, че е получил наранявания по врата в резултат на нападението и оттогава отказал да се върне на училище.

A Ypsilanti Middle School Coach was fired and could face charges after video captures him assaulting a 14-year-old boy. Read more: https://t.co/AFknq9fn4d pic.twitter.com/RYkRMmMMEf

Инцидентът е започнал след спор между тийнейджъра и треньора. Майкъл казал на родителите си, че треньорът - който дежурял по коридорите на училище, го е видял да тича по коридора и му е решил да го превъзпита като му наредил да прави лицеви опори за наказание, коментират майката и бащата пред ABC 7.

Но Майкъл имал контузия на ръката и се опитал да обясни на треньора, че не може да прави лицеви опори. След това на записа се вижда, че момчето минава покрай учителя, който седи на стол. След около 10 секунди треньорът също става, очевидно сигнализирайки на друг учител, че ще се върне веднага, докато погва Муун по коридора.

По-късно кадрите, по искане на момчето, било предоставени на родитлеите му, които били шокирани и ядосани от видяното, пише Телеграф.

Те се надяват треньорът да бъде обвинен за нападението и твърдят, че други учители, които са били наблизо, също трябва да бъдат наказани за това, че не са се намесили навреме.

The 14-year-old's relative said the video looks like a movie scene of someone being jumped in a prison. https://t.co/hQbWmC4BhP