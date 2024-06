Битов спор между съседи завърши с безскрупулно убийство. Камера за видео наблюдение записала момента, в който разярен мъж извадил боен пистолет и гръмнал съседа си пред погледа на жена му.

В рамките на една минута скандал за общ воден кран между две къщи ескалирал до хладнокръвната стрелба.

Случаят е от понеделник сутринта, разиграл се в град Ескасу в Коста Рика, съобщава New York Post.

Видеото показва как жена излиза от гараж, а съседска двойка започва да й крещи. Мъжът й се появява и първоначално опитва да дръпне съпругата си. Ситуацията бързо излиза извън контрол и 53-годишният Едуардо Замора вади пистолет, зарежда го, но после го прибира под дрехите си.

